В Киеве трамвай переехал мужчину: ему отрезало пальцы (фото)

На бульваре Вацлава Гавела мужчина попал под трамвай. В результате столкновения потерпевшему отрезало три пальца и содрало кожу на правой ноге - удар колесом пришелся по касательной, передает Эспрессо.

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Трамвай только отъехал от остановки и не успел набрать высокую скорость.

Свидетели говорят, что с пострадавшим был его друг, который после наезда скрылся. Трамваи 15 маршрута за этим направлением, пока работает следствие, не ездят.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля на остановке "бульвар Ярослава Гашека" трамвай переехал человека. Отмечается, что на место инцидента приезжали медики, однако они не могли спасти женщину, которая пострадала.