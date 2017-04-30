В Киеве под колесами трамвая погибла женщина

На остановке "бульвар Ярослава Гашека" трамвай переехал человека, сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что на место инцидента приезжали медики, однако они не смогли спасти женщину, которая пострадала.

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В свою очередь, "Украинская правда. Киев" сообщает, что на остановке "бульвар Ярослава Гашека" остановились более 10 трамваев в направлении Дарницкой площади. Происшествие случилось около 10 утра 30 апреля.

Согласно информации, на месте работала полиция и скорая. По состоянию на 10:30 движение трамваев в направлении Дарницкой площади заблокировано.