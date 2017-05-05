Из арсенала в Балаклее за последние два года передислоцировано около 40 тысяч тонн боеприпасов - Полторак

13:59, 05 мая 2017
Происшествия
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По словам министра, подрыв боеприпасов в Балаклее существенно не повлиял на боеспособность армии.

В результате разрывов снарядов погибла женщина / dsns.gov.ua

Из арсенала в Балаклее Харьковской области за последние два года передислоцировано около 40 тыс. тонн боеприпасов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Харькове сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

"За последние полтора-два года мы передислоцировали оттуда около 40 тыс. тонн боеприпасов. Но возможности финансовые были ограничены, поэтому мы не смогли сделать все", - сказал министр.

Полторак добавил, что в настоящее время сумму нанесенного ущерба продолжают подсчитывать.

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По словам министра, подрыв боеприпасов в Балаклее существенно не повлиял на боеспособность армии.

"Следственные действия продолжаются, мы получили потерю боеприпасов, в том числе большого калибра, но это не повлияло существенно на состояние боевой способности и готовности воинских частей и подразделений. В зоне проведения антитеррористической операции достаточно боеприпасов, чтобы выполнить задачи. Так же передислокация боеприпасов, которая осуществлена за последние два года, дает возможность нам смотреть в будущее с перспективой", - подытожил руководитель Минобороны.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее результате пожара взорвался военный арсенал. Из-за опасности были эвакуированы около 20 тысяч человек. Вследствие разрывов снарядов погибла женщина, еще несколько человек получили ранения.

СБУ открыла уголовное производство по ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины.

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Теги: #Полторак#снаряды#Балаклея