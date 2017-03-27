В Балаклее на военных складах фиксируется один разрыв на 2-3 часа - Минобороны

На Харьковщине в Балаклее, где в результате пожара на артиллерийских складах взрывались боеприпасы, ситуация является контролируемой, сейчас фиксируется один разрыв на 2-3 часа, сообщает "Радио свобода".

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, военные саперы продолжают зачистки периметра территории воинской части.

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«На эту минуту мы полностью завершили зачистку военного городка, административной территории арсенала и работаем по периметру», – сказал заместитель начальника Центра разминирования Вооруженных сил Украины Игорь Маматов.

В ночь на четверг, 23 марта, на складах артиллерийских боеприпасов на окраине Балаклеи Харьковской области вспыхнул пожар и начали взрываться боеприпасы. Из окрестностей складов радиусом в 10 километров эвакуировали почти 20 тысяч человек. Пожар ликвидирован. Как главную версию событий рассматривают диверсию, хотя не исключают и версии служебной халатности.

Министр обороны Степан Полторак напомнил, что на этих складах в Балаклее в декабре 2015 года уже был пожар. Тогда диверсанты использовали зажигательные снаряды с напалмом и забрасывали их на территорию арсенала с помощью дронов.