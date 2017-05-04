Гибель военного на Киевщине: следствие рассматривает две версии

Следствие рассматривает две версии по уголовному производству по факту гибели военнослужащего срочной службы в Киевской области 27 апреля. Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь военной прокуратуры Центрального региона Украины Юлиана Лазаренко.

"Сейчас следствие рассматривает две версии: первая – это неосторожное обращение с оружием, приведшее к смерти потерпевшего, а вторая версия, которая проверяется, – это умышленное убийство", - сказала она. Лазаренко отметила, что расследование инцидента продолжается.

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Как сообщал УНИАН, военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона расследуется уголовное производство по факту неосторожного обращения с оружием, что привело к смерти военнослужащего срочной службы одной из воинских частей Киевской области.

Предварительно установлено, что один из военнослужащих в результате неосторожного обращения с оружием произвел выстрел в другого сослуживца, что привело к его смерти.

Указанному лицу сообщено о подозрении ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с оружием, что причинило смерть потерпевшего) и избрана мера пресечения. За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.