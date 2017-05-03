Сотрудник "Днепрооблэнерго" умер на рабочем месте при загадочных обстоятельствах

Сегодня, 3 мая, около 6 часов утра в диспетчерской Томаковского района электрических сетей ДТЭК Днепрооблэнерго без признаков жизни был найден сотрудник предприятия, 1984 года рождения, передает 056.ua.

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Как сообщили в пресс-службе "ДТЭК Днепрооблэнерго", на месте работает полиция и скорая медицинская помощь. Работники скорой помощи констатировали смерть. Внешних признаков насильственной смерти и суицида не выявлено. Обстоятельства выясняются. Сотрудник проходил ежегодный медосмотр и по состоянию здоровья отвечал всем нормам для выполнения работы в рамках занимаемой должности.

Причины несчастного случая будет изучать и расследовать специально созданная комиссия под председательством Государственной службы Украины по вопросам труда, которая сделает соответствующие выводы.