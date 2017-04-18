В США мужчина "спокойно" умер после сообщения о якобы импичменте Трампа

В американском штате Орегон пожилой мужчина умер после того, как ему сообщили о якобы импичменте президента США Дональда Трампа, передает CNN.

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В его некрологе сообщается, что последние слова, которые ему сказала его бывшая жена и лучший друг, были об импичменте Трампа. После этого он «спокойно» умер.

Уточняется, что 75-летный мужчина умер 6 апреля и не был «большим поклонником» Трампа, пишет "Газета.Ru".

Издание подчеркивает, что на самом деле импичмента не было.

Ранее профессор, который предсказал, что Дональд Трамп станет президентом США, выступил с новым предположением относительно его президентского будущего. Он пообещал, что Трампу объявят импичмент.