В Одессе задержана и депортирована жительница Приднестровья, принимавшая участие в антиукраинских акциях

В Одессе, возле Куликова поля, задержана и затем депортирована жительница непризнанного Приднестровья, принимавшая участие в антиукраинских акциях.

Как сообщили УНИАН в общественной организации «Оберег», женщина была задержана 2 мая.

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В организации, которая ранее уже задерживала и передавала правоохранителям подозреваемых в сепаратизме и других антиукраинских деяниях, отмечают, что данная 48-летняя гражданка – Ангелина Крамчанинова известна также под именем Анжела Визий.

Подчеркивается, что она является известным провокатором, которая неоднократно участвовала в различных «массовках», в частности, 10 апреля (день освобождения Одессы от фашистских захватчиков) и 9 мая на Алле Славы, 1 и 2 мая.

«Ее карьера началась с начала 2014 года. Любимые темы – русский мир, «святое православие» и «Мы одесситы, а они приезжие..». Сама Ангелина является жительницей так называемой «ПМР», уроженка города Бендеры. Одессу она посещает строго в дни массовых мероприятий сепаратистского толка», - сообщили в организации.

После участия в указанных акциях, по данным общественников, она уезжает в Приднестровье. Во вторник, 2 мая, она была задержана возле Куликова поля, где люди возлагали цветы к Дому профсоюзов, в котором 3 года назад во время массовых беспорядков погибло много людей. Женщина пыталась изменить внешность – надела парик. При задержании утверждала, что ее приняли за другого человека.

В организации утверждают, что указанная гражданка приезжает всегда хорошо проинструктированной и с указаниями для местных сепаратистов.

По данным общественников, Крамчанинова до начала АТО получила паспорт гражданки Украины.

«Пользуясь наивной добротой нашего государства, она усердно работает по дестабилизации обстановки в украинской Одессе. Судя по всему, в одном из сепаратистских шабашей, Анжела уничтожила свои украинские документы. И вчера не смогла подтвердить свою личность гражданки Украины, вследствие чего, была депортирована домой в Бендеры», - сообщили в организации.

В правоохранительных органах подтвердили данный факт.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе были усилены меры безопасности в связи с проведением в городе мероприятий по случаю годовщины событий 2 мая 2014 года.

В конце апреля активисты общественной организации «Оберег» сообщили, что задержали провокатора российских спецслужб по прозвищу «Локоть», организовывавшего «массовку» на 2 мая.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.