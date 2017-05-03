Прокуратура обжалует освобождение под залог чиновников ГНСУ, которые получили крупную взятку при строительстве "Євростены"

Военная прокуратура обжалует решение суда об избрании меры пресечения в виде залога разоблаченным на полумиллионной взятке должностным лицам управления строительства Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины, указанные лица уведомлены о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК Украины.

Читайте такжеВ Одессе следователь полиции за $6500 хотел закрыть глаза на смертельное ДТП

«В суде военная прокуратура настаивала на взятии указанных лиц под стражу. Однако суд назначил лишь внесение залога в размере 320 тыс. грн. Военная прокуратура не соглашается с избранной мерой пресечения и обжалует это решение», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля в Киеве должностные лица управления строительства Госпогранслужбы были разоблачены на взятке. По данным прокуратуры, в феврале указанные военнослужащие выдвинули требование директору одного из частных обществ о передаче им неправомерной выгоды в сумме 530 тыс. грн за несоздание препятствий при исполнении договора на строительство отдельных элементов объекта «Евростена», в том числе путем неподписания актов выполненных работ, что послужит основанием для расторжения договора.

Сумму неправомерной выгоды передавали в два этапа. Во время передачи второй части денежных средств в размере 330 тыс. грн один из военнослужащих был задержан. Правоохранители устанавливали места нахождения других военнослужащих, причастных к преступлению.