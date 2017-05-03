В Киеве арестовали офицера Нацгвардии: за деньги отправлял бойцов охранять имущество предпринимателей

Дарницкий районный суд Киева по ходатайству военной прокуратуры избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога заместителю командира одной из воинских частей Нацгвардии, который за деньги отправлял бойцов охранять имущество предпринимателей.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины, задержанный уведомлен о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Установлено, что за 15 тыс. долларов, без заключения соответствующего договора, заместитель командира пытался направить подчиненных военнослужащих-контрактников для охраны объектов частного общества.

В ведомстве напомнили, что дельца в погонах спецслужбы задержали 26 апреля во время получения неправомерной выгоды – квартальной «выручки» в сумме 15 тыс. долл.