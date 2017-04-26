В Киеве офицер Нацгвардии погорел на взятке: за деньги отправлял бойцов охранять имущество предпринимателей (фото)
18:48, 26 апреля 2017Происшествия
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Оперативники спецслужбы задержали дельца в погонах.
В Киеве задержали замкомандира в/ч НГУ, который за деньги отправлял бойцов охранять имущество предпринимателей / СБУ
СБУ задержала в Киеве заместителя командира одной из воинских частей Национальной гвардии, который брал с предпринимателей деньги за предоставление бойцов для охраны коммерческих объектов.
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
«Оперативники спецслужбы задержали дельца в погонах во время получения неправомерной выгоды – квартальной выручки в сумме 15 тыс. долл.», - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.
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