По дороге из оккупированного Донецка перевернулась маршрутка: есть погибшие и раненые

16:43, 03 мая 2017
Происшествия
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8 пассажиров получили сотрясение мозга и переломы различной степени тяжести. Водитель маршрутки получил перелом ребер.

50-летняя пострадавшая скончалась в больнице / Фото УНИАН

Возле села Подгорное на трассе Донецк – Запорожье перевернулась маршрутка с пассажирами. 

Как информирует Forpost.media, большинство пассажиров ехали из оккупированного Донецка. 8 пассажиров получили сотрясение мозга и переломы различной степени тяжести. Водитель маршрутки получил перелом ребер.

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50-летняя пострадавшая, личность которой пока не установлена, скончалась в больнице. Так как у женщины не было документов, вполне возможно, что женщина ехала не из Донецка – как известно, проехать через блокпосты без документов нельзя. Не исключено,  что пассажирку водитель подобрал по дороге.

Причины аварии пока не ясны.

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Теги: #ДТП на Запорожье#маршрутка из Донбасса#перевернулась маршрутка