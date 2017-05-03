По дороге из оккупированного Донецка перевернулась маршрутка: есть погибшие и раненые

Возле села Подгорное на трассе Донецк – Запорожье перевернулась маршрутка с пассажирами.

Как информирует Forpost.media, большинство пассажиров ехали из оккупированного Донецка. 8 пассажиров получили сотрясение мозга и переломы различной степени тяжести. Водитель маршрутки получил перелом ребер.

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50-летняя пострадавшая, личность которой пока не установлена, скончалась в больнице. Так как у женщины не было документов, вполне возможно, что женщина ехала не из Донецка – как известно, проехать через блокпосты без документов нельзя. Не исключено, что пассажирку водитель подобрал по дороге.

Причины аварии пока не ясны.