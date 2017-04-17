Жуткое ДТП в Житомирской области: при столкновении автомобилей погибли 5 человек (фото)

В Житомирской области в результате столкновения автомобилей «Suzuki» и ВАЗ-2109 погибли двое водителей и трое пассажиров, еще двое пассажиров получили травмы.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Дорожная авария произошла сегодня на 240 км автотрассы «Киев – Ковель» вблизи села Каменка Олевского района. В частности, спасателям в 16.15 поступило сообщение о том, что необходима помощь по деблокированию погибших и пострадавших из автомобилей.

«С помощью гидравлических ножниц бойцы ГСЧС разрезали боковые стойки в автомобиле, сняли крышу и достали двух пострадавших из Suzuki, которых госпитализировали в реанимационное отделение Олевской центральной районной больницы. Далее спасатели, также применив гидравлический инструмент, деблокировали трех погибших из Suzuki и двух погибших из ВАЗ-2109», - говорится в сообщении.

Все обстоятельства происшествия продолжают устанавливать специалисты, добавили в ГСЧС.