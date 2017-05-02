На Закарпатье открыли дело против таможенников, позволивших сыну экс-главы РГА вывезти из Украины $400 тысяч

Закарпатская прокуратура начала уголовное производство в отношении служебных лиц таможенного поста «Солотвино» Закарпатской таможни ГФС, которые позволили вывезти незадекларированными 400 тысяч долларов США с территории Украины в Румынию.

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Уголовное производство открыли по факту злоупотребления властью или служебным положением служебных лиц таможенного поста «Солотвино» Закарпатской таможни ГФС (ч. 2. ст 364 Уголовного кодекса Украины) по информации Госпогранслужбы Украины и во исполнение поручения председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

Как говорится в сообщении, предварительно установлено, что таможенники ТП «Солотвино», злоупотребляя своим служебным положением, не осуществили должным образом таможенное оформление автомобиля Maserati, который двигался из Украины в Румынию.

«В результате таких незаконных действий работников таможни на территорию Румынии без надлежащего таможенного декларирования было провезено около 400 тыс. долл. США наличными», - сообщили в пресс-службе.

В прокуратуре подтвердили, что уже румынские полицейские обнаружили спрятанные под запасным колесом 400 тысяч американских долларов. Вследствие таких противоправных действий таможенников охраняемым законом государственным интересам причинен тяжелый ущерб. Следственные действия продолжаются.

Ранее председатель Закарпатской облгосадминистрации Москаль на своей странице в Facebook сообщил, что вчера вечером пограничная полиция Румынии задержала двух граждан Украины, жителей Тячевского района Закарпатской области: 24-летнего Михаила Йовдия и его жену – 23-летнюю Елену Йовдий.

Москаль сообщил, что Михаил Йовдий - это сын Василия Йовдия, руководителя партии «Единый центр» в Тячевском районе. Ранее он неоднократно занимал должность председателя Тячевской РГА.

По данным Москаля, незадекларированные 400 тыс. долл., скорее всего, будут конфискованы в госбюджет Румынии.