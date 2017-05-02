Сын экс-главы РГА на Закарпатье пытался незаконно вывезти из Украины $400 тысяч

Сын бывшего председателя Тячевской районной государственной администрации (Закарпатская область) пытался незаконно вывезти из Украины 400 тыс. долл. наличными.

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Как сообщил председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль на своей странице в Facebook, вчера вечером пограничная полиция Румынии задержала двух граждан Украины, жителей Тячевского района Закарпатской области: 24-летнего Михаила Йовдия и его жену – 23-летнюю Елену Йовдий. Оба пересекли украинско-румынскую границу на автомобиле Maserati в международном пункте пропуска «Солотвино – Сигет Мармацией».

«Во время досмотра автомобиля румынские полицейские обнаружили 400 тысяч американских долларов, спрятанных под запасным колесом. Вопреки таможенным правилам деньги не были задекларированы ни при выезде из Украины, ни при въезде в Румынию», - написал Москаль.

Он сообщил, что Михаил Йовдий - это сын Василия Йовдия, руководителя партии «Единый центр» в Тячевском районе. Ранее он неоднократно занимал должность председателя Тячевской РГА.

По данным Москаля, незадекларированные 400 тыс. долл., скорее всего, будут конфискованы в госбюджет Румынии.

Председатель Закарпатской ОГА сообщил, что обратился в прокуратуру и СБУ относительно проведения проверки обстоятельств, при которых украинские таможенники пропустили через границу это транспортное средство, и привлечения их к ответственности в случае необходимости.