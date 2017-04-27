СМИ: В поезде "Москва-Харьков" пограничники обнаружили "взрывчатку" от ФСБ (фото)

Харьковские пограничники нашли в поезде имитатор взрывного устройства, оставленный представителями ФСБ России.

Как передает Depo.Харьков, об этом сообщила помощник начальника Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины Оксана Иванец.

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Имитатор взрывчатки обнаружили сегодня, 27 апреля, на Южном вокзале во время погранично-таможенного оформления поезда "Москва - Харьков".

В купе поезда силовики обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство. Пассажиров вагона сразу эвакуировали, вагон отцепили и перенаправили на резервную колею.

В результате работы правоохранителей установлено, что предмет, похожий на взрывное устройство является имитационным и был установлен представителями Федеральной службы безопасности России в качестве проверки бдительности пограничного наряда на территории России.

"Российские пограничники устройство не обнаружили, украинские в этом случае оказались более бдительными", - отметила Иванец.