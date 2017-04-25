"Синие киты": киберполиция заявила о крупном улове и спасении 10 подростков

Украинская киберполиция предотвратили 10 попыток самоубийства подростков, которые регистрировались в социальных сетях в так называемых "группах смерти".

Об этом глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил сегодня на заседании коллегии МВД о результатах работы полиции, информирует Департамент коммуникации Нацполиции.

По его словам, киберполиция выявила 926 групп «самоубийств», из которых 600 уже заблокированы.

Князев отметил, что, согласно проведенным исследованиям, наиболее уязвимыми к негативному влиянию социальных сетей являются дети от 13 до 17 лет, испытывающие проблемы в общении. Такие дети большинство времени проводят в Интернете, где массово вступают в различные закрытые группы.

"На сегодняшний день полицией по данным фактам открыто 35 уголовных производств и установлено 4 факта суицида, связанные деятельностью «групп смерти», и предотвращено 10 самоубийств подростков", – сказал Князев.

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Для решения этой проблемы глава Нацполиции дал поручение руководителям областных подразделений полиции наладить коммуникацию с администрациями учебных заведений, региональными управлениями образования и медицинскими учреждениями для выявления детей, которые могли попасть под негативное влияние так называемых «групп смерти», и предотвратить возможные негативные последствия.