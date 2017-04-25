В Тернополе в торговом центре мужчина при свидетелях открыл банкомат и похитил оттуда полмиллиона (видео)

В Тернополе правоохранители ищут злоумышленника, который похитил почти полмиллиона гривень из банкомата, открыв его при свидетелях в торговом центре Novus.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацполиции Тернопольской области, к сотрудникам Тернопольского отдела полиции вчера, 24 апреля, поступило сообщение от службы информационной безопасности «Райффайзен банка Аваль» о том, что еще 19 апреля в период с 18 до 19 часов неизвестный вмешался в электронную систему банкомата, который установлен в помещении торгового центра Novus на ул. Перля.

Во время осмотра места преступления правоохранители выяснили, что злоумышленник открыл крышку сервисной части банкомата и повредил шлейф клавиатуры, с подключением мобильного устройства сумел похитить 452,2 тыс. грн.

При этом действия злоумышленника зафиксировали несколько камер видеонаблюдения.

Как передает корреспондент УНИАН, на видео с камер видеонаблюдения, распространенном полицией, видно, что молодой человек подходит к банкомату и открывает его. При этом возле банкомата находятся несколько посетителей торгового центра, которые не обращают внимания на действия молодого человека.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).