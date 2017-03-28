Подростку в Одеской области отец прислал боевую гранату по почте

В городе Болград Одесской области у несовершеннолетнего правоохранители изъяли боевую гранату, которую он получил от отца-военнослужащего по почте.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в полицию поступила оперативная информация о том, что 17-летний местный житель по месту проживания хранит боеприпасы.

Во время санкционированного обыска 27 марта по месту жительства 17-летнего подростка сотрудники полиции обнаружили и изъяли гранату РГД-5. По его словам, осенью 2016 года его отец-военнослужащий отправил сыну посылку с форменной одеждой, продуктами питания и указанной гранатой.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Граната направлена на экспертизу. В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия.

Как сообщал УНИАН ранее, в Харьковской области в результате взрыва гранаты РГД-5 в квартире погиб человек, еще двое получили ранения.

По сведениям полиции, по адресу выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. Предварительно установлено, что 47-летний хозяин квартиры с двумя товарищами, в возрасте 33 и 45 лет, дома вместе распивали спиртные напитки. Мужчина решил похвастаться гранатой РГД-5 перед односельчанами и выдернул чеку. Произошел взрыв.