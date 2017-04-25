В Житомирской области нашли повешенным подростка

В селе Новая Жизнь Малинского района Житомирской области нашли повешенным 15-летнего подростка.

Как сообщили сегодня УНИАН в Малинском отделении полиции, происшествие произошло вчера, 23 апреля.

Читайте такжеВо Львовской области восьмиклассница погибла в результате падения с крыши многоэтажки

Предварительно покончил с собой 15-летний житель села, ученик 9-го класса Нововоробьевского учебно-воспитательного комплекса.

Парня нашли повешенным на дереве высотой около трех метров дома во дворе, за домом.

По данным правоохранителей, при осмотре тела покойного признаков насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время открыто уголовное производство по части 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Согласно заключению судмедэксперта, смерть юноши наступила в результате асфиксии.

Во время следствия полицейские рассматривали несколько версий самоубийства, но остановились на одном: покончить с собой молодой парень решил якобы после конфликта с родными. Кроме него в этой семье есть еще двое старших детей и отчим. Точную причину трагедии устанавливает следствие. Школьника похоронят завтра, 25 апреля.