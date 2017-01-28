Обнаруженный повешенным в одесском СИЗО содержался в одиночной камере - прокуратура

Обнаруженный повешенным в Одессе Дмитрий Погорелов, подозреваемый в убийстве женщины и 2-летнего ребенка, содержался в одиночной камере СИЗО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, утром 28 января врачами констатирована смерть заключенного, который подозревается в убийстве двух человек в районном центре Овидиополе в конце декабря 2016 года.

В прокуратуре отметили, что с 4 января 2017 года указанный гражданин содержался в одиночной камере.

"Это было требование областной прокуратуры к пенитенциарному учреждению, в связи с имеющейся информацией о возможных незаконных действиях в отношении подследственного со стороны других заключенных", - пояснили в пресс-службе.

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В ведомстве добавили, что по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой "Самоубийство".

"По предварительным данным, смерть мужчины наступила от механической асфиксии шеи, в результате путем повешения на простыне", - добавили в прокуратуре.

В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти заключенного.

Как сообщал УНИАН, в Одессе сегодня в СИЗО обнаружен повешенным мужчина, подозреваемый в убийстве женщины и 2-летнего ребенка в районном центре Овидиополь в декабре 2016 года.

В Одесской области 30 декабря 2016 года был задержан и взят под стражу Дмитрий Погорелов, 1985 года рождения. Он обоснованно подозревается в том, что накануне, 29 декабря, убил женщину и ее 2-летнюю дочь, а также поджог их дом в Овидиополе.

В Овидиополе на месте пожара после тушения огня были обнаружены обезглавленные тела.

Досудебное расследование осуществляется по п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, умышленное убийство малолетнего ребенка), ч. 1 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога), ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

По неофициальным данным, погибшая женщина является родственницей сотрудника одного из подразделений ГФС, и перед убийством и поджогом ее дома злоумышленник поджог жилой дом налоговика. Сотрудник ГФС и его семья в это время отсутствовали. Подозреваемый работал у предпринимателя - мужа убитой женщины.

Сообщалось, что подозреваемый, направлявшийся после убийства на грузовике в Одессу, также намеревался въехать в место массового скопления людей, чтобы было много жертв.