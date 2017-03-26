В Бахмуте 13-летняя школьница пыталась прыгнуть с крыши, выполняя задание "группы смерти"

В городе Бахмут Донецкой области 13-летняя школьница пыталась прыгнуть со 2-го этажа недостроенного здания, выполняя задание так называемой "группы смерти" из соцсетей.

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Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Донецкой области, бахмутская школьница уже находилась под вниманием полицейских ювенальной превенции. Месяцем ранее, выяснив, что девочка является активной участницей «группы смерти» и уже приступила к выполнению первых заданий «квеста», сотрудники полиции совместно с ее матерью и преподавателями уберегли девушку от трагедии, убедив прекратить все возможные контакты с опасной игрой.

Однако, по данным полиции, «сегодня девочка вместе со своей подругой решила погулять по городу, и пошла к реке, где находятся недострои. Она, не объясняя ничего своей подруге, сама забралась на крышу двухэтажного здания и, встав на краю, решила прыгнуть и тем самым покончить с собой».

Девочку на крыше увидели случайные прохожие. Они просили школьницу отказаться от намерений, двое ребят даже залезли на крышу, но, поняв, что сами ситуацию разрешить не могут, позвонили в полицию.

«На место немедленно прибыла группа быстрого реагирования. Увидев полицейскую машину, девочка передумала прыгать, и дала руку ребятам. Один из полицейских залез на крышу и забрал девочку», - отмечается в сообщении.

Школьницу доставили в отдел полиции, с ней работают полицейские ювенальной превенции.

По предварительной информации, семья девочки благополучная. Но сейчас полиция проверяет все версии.