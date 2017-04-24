В Лисичанске на стене в цветах украинского флага нарисовали свастику (видео)

В Лисичанске Луганской области неизвестные нарисовали свастику на центральной площади города. Неизвестные нарисовали фашистский символ на разрисованной в цвета флага Украины стене, передает Эспрессо.

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Местные решили закрасить свастику, изображенную на стене. "Три дня мы извещали городскую власть, милицию, вчера мной были написаны заявления. Но прошли сутки, эта надпись продолжает быть. Коммунальные службы не работают, городская власть никак не реагирует", - отметил активист города Александр Кобзар.

Ранее основатель крымскотатарского телеканала АТР и инициатор блокады Крыма Ленур Ислямов сообщал, что в оккупированном Крыму вывесили флаг Украины.