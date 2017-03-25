В оккупированном Крыму вывесили флаг Украины (фото)

В оккупированном Крыму вывесили флаг Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал основатель крымскотатарского телеканала АТР и инициатор блокады Крыма Ленур Ислямов.

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Позже он добавил, что "весь Крым в граффити, листовках и флагах Украины".

Ранее в оккупированном Крыму на улице прозвучал гимн Украины.