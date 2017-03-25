В оккупированном Крыму вывесили флаг Украины (фото)
13:55, 25 марта 2017Общество
5905 3
Флаг вывесили над мечетью.
В оккупированном Крыму вывесили флаг Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал основатель крымскотатарского телеканала АТР и инициатор блокады Крыма Ленур Ислямов.
Читайте такжеВ оккупированном Крыму школьник расплакался, услышав гимн Украины на уроке (видео)
Позже он добавил, что "весь Крым в граффити, листовках и флагах Украины".
Ранее в оккупированном Крыму на улице прозвучал гимн Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter