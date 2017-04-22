Масштабный пожар на рынке "Северный" в Одессе ликвидировали

В Суворовском районе Одессы спасатели ликвидировали масштабный пожар торговых павильонов на рынке «Северный».

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Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС в Одесской области Андрей Мельник, пожар, сообщение о котором поступило в 18.29, был полностью ликвидирован в 20.07.

В тушении участвовало 60 человек личного состава, 11 единиц специализированной техники.

«Площадь возгорания составила порядка 700 кв. метров. По предварительным сведениям, потерпевших нет», - сказал Мельник.

Он отметил, что в настоящее время на месте ЧП работают эксперты главка ГСЧС и оперативно-следственная группа Нацполиции, устанавливаются обстоятельства и причины возгорания.

Как сообщили в Нацполиции, по предварительным данным, горели, в том числе, павильоны с бытовой химией. Количество выгоревших торговых «точек» устанавливается.

Рынок «Северный» - один из самых крупных в городе. Является универсальным: осуществляется оптовая, розничная, комиссионная и прочая торговля различными категориями товаров.