В Днепре мусоровоз провалился под землю (фото)

Сегодня утром, 21 апреля, в центре Днепра автомобиль Камаз провалился под асфальт.

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По данным пресс-службы полиции города, инцидент произошел на перекрестке ул. Шевченко и ул. Гоголя.

Авария произошла, когда автомобиль производил сбор мусора. На месте работает полиция, движение на данном участке затруднено. Причины происшествия выясняются. Пострадавших нет.