В Днепре мусоровоз провалился под землю (фото)

15:07, 21 апреля 2017
Происшествия
794 0

Авария произошла, когда автомобиль производил сбор мусора.

Фото: Вести Приднепровья

Сегодня утром, 21 апреля, в центре Днепра автомобиль Камаз провалился под асфальт.

Читайте такжеВ Киеве возле Ботанического сада в результате аварии сгорел автомобиль, есть пострадавшие

По данным пресс-службы полиции города, инцидент произошел на перекрестке ул. Шевченко и ул. Гоголя.

Авария произошла, когда автомобиль производил сбор мусора. На месте работает полиция, движение на данном участке затруднено. Причины происшествия выясняются. Пострадавших нет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Днепр#мусоровоз