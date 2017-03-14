В Одессе грузовик врезался в трубу теплотрассы и застрял (фото, видео)
14:12, 14 марта 2017Происшествия
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В Одессе утром во дворе многоэтажных домов на Балковской грузовик врезался в трубу теплотрассы.
Как сообщает Думская со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции, водитель одного из предприятий прибыл к киоску для разгрузки товара, но не принял мер для безопасного объезда препятствия и наехал на трубу теплотрассы.
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В результате автомобиль застрял.
«На место вызвали сотрудников коммунального предприятия. Оформили протокол на водителя по ст. 124 КоАП, нарушение ПДД - 12.3; 13,3»,- сообщили в патрульной полиции.
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