Одесщину засыпает снегом посреди весны: в сугробе застряла "скорая" с беременной женщиной

Из-за сильного снегопада на дорогах Одесской области образовались снежные заносы. Утром 21 апреля в Тарутинском районе застряла скорая с беременной женщиной. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

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"В 09:43 в службу спасения «101» от диспетчера скорой помощи поступило сообщение о том, что на 6 км в с. Подгорное Тарутинского района в результате погодных условий (снежные заносы) остановилась карета скорой помощи, в которой находится беременная женщина . В 08:57 к месту вызова прибыли спасатели ГПСЧ-35", - сказано в сообщении.

Впоследствии карету скорой помощи удалось вытащить на проезжую часть дороги, спасатели доставили беременную женщину в Тарутинскую районну больницу.

В ГСЧС рассказали, что в течение прошлых суток из снежного плена пришлось вызволять почти сто машин.

"Всего из сугробов вытащили 97 единиц автотранспорта, из них 2 кареты скорой медицинской помощи. Спасен 321 человек, из которых 55 детей", - сказано в сообщении.

Представитель главка добавил, что снежные сугробы достигают высоты 30 см.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 21 апреля из-за непогоды остаются обесточенными 318 населенных пунктов в шести областях.