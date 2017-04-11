На Львовщине водитель-иностранец насмерть сбил женщину

Во Львовской области водитель-иностранец насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает полиция области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 апреля около 21:00 в селе Коростов, Сколевского района. Как предварительно установили правоохранители, водитель грузового автомобиля «ДАФ», 48-летний иностранец, на стоянке совершил наезд на пешехода, 67-летнюю жительницу Стрыя", - сказано в сообщении.

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От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) УК Украины.

Ранее в Киеве на Лесном массиве автомобиль сбил на пешеходном переходе двух девочек.