В Овидиополе нетрезвые тесть с зятем попытались поджечь здание РГА

В Одесской области правоохранители задержали двух человек, пытавшихся с помощью зажигательной смеси «коктейль Молотова» поджечь здание Овидиопольской государственной районной администрации.

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Как сообщил УНИАН представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области, 10 апреля около 21:30 двое мужчин кинули бутылки с зажигательной смесью в здание Овидиопольской РГА.

«С целью поджога бросили бутылки с зажигательной смесью двое неизвестных граждан. На место выехала следственно-оперативная группа», - рассказал представитель ГУНП. Случившееся зафиксировали камеры наружного наблюдения.

На следующий день подозреваемые были задержаны. По словам представителя главка, это местные жители — тесть (1973 года рождения) и зять (1999 г. р.), которые после совместного употребления алкоголя изготовили зажигательную смесь в своем гараже.

«Они разлили ее по бутылкам и решили таким образом обозначить свое отношение к власти. В настоящее время решается вопрос о квалификации данного преступления, а также избрание меры мероприятия злоумышленникам», — сказал представитель.