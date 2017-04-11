В центре Киева бойцы "Альфы" задержали группу злоумышленников (фото)

Сегодня днем в центре Киева, в районе улиц Ярославов Вал и Лысенко, спецподразделение СБУ “Альфа” задержало группу злоумышленников.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

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Также собеседник агентства опроверг информацию, что при задержании было применено оружие.

“Хлопок, который слышали свидетели, является не результатом выстрела, а результатом разбития стекла в автомобиле, где находились злоумышленники”, - заявил он.