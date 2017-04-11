На блокпосту под Харьковом полиция задержала людей в камуфляже с арсеналом оружия (фото)

В Харьковской области правоохранители остановили автомобиль, в котором четверо мужчин перевозили арсенал оружия и боеприпасов.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, сегодня, 11 апреля, около 11:20 на посту «Песочин» Харьковского района правоохранители обнаружили автомобиль Ford, в котором находились патроны и гранаты.

По сведениям полиции, за рулем находился 39-летний мужчина, в салоне – 35-, 56- и 49-летние пассажиры в военной форме. Из автомобиля правоохранители изъяли патроны различного калибра, гранаты Ф-1, РГД-5, выстрелы для подствольных гранатометов. Как выяснили оперативники, оружие транзитом через Харьковщину перевозили жители Киева и Киевской области из зоны АТО в столицу. Цель транспортировки опасного груза устанавливается.

На месте работает следственно-оперативная группа, продолжается проверка. Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюремного заключения.

В полиция на данный момент не уточняют, сколько именно боеприпасов изъято и задержан ли кто-то из мужчин, ехавших в автомобиле.