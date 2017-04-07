В Николаеве арестовали подозреваемого в организации нарколаборатории

Суд Центрального района Николаева арестовал на 60 суток содержания под стражей подозреваемого в организации производства амфетамина. Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, соответствующее решение суда принято 6 апреля.

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На этой неделе в доме 26-летнего ранее судимого мужчины по ул. Артиллерийской с разрешения суда был проведен обыск.

"Оперуполномоченные, осмотрев дом и гараж, принадлежащие злоумышленнику, обнаружили подпольную лабораторию по производству психотропов. При этом домовладелец сам указал тайники, где находились уже готовый амфетамин, компоненты для его изготовления и химическое оборудование. Во время проведения обыска полицейские нашли у злоумышленника каннабис, зерна конопли, часть из которых уже была в проросшем состоянии, кастет, самодельное устройство для отстрела патронами калибра 5,6 мм и специальные приспособления для употребления порошкообразных наркосредств", - говорится в сообщении.

Изъятое направлено на экспертизу.

Задержанного подозревают в совершении преступлений по ч.1 ст.313, ч.1 ст.309, ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (похищение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркосредств, незаконное производство наркотиков, незаконное обращение с оружием), санкции которых предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на срок до семи лет.