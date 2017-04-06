"Оборотень в погонах": один из руководителей Попаснянской полиции погорел на взяточничестве
22:07, 06 апреля 2017Происшествия
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Правоохранители задержали взяточника во время получения очередной неправомерной выгоды.
Мужчина попался на горячем / СБУ
Спецслужбы совместно с военной прокуратурой в районе проведения АТО задержали за взяточничество одного из руководителей Попаснянского райотдела полиции. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
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«Оборотень в погонах» систематически сдирал деньги с граждан за выдачу им новых паспортов. Один документ вымогатель оценил в 3 тыс. грн», - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали взяточника во время получения очередной неправомерной выгоды. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.
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