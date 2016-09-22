Уличенный в вымогательстве $500 тысяч взятки член ВСЮ выступал за тайные декларации

"Еще несколько недель назад этот топ-взяточник ныл о том, что нужно скрыть от лишних глаз некоторые разделы деклараций чиновников, дословно: "Нужно вносить изменения относительно публичности некоторых разделов декларации и установить ответственность за их раскрытие. Государство должно защитить людей, которые на ней работают". Это заявление чиновника, которого поймали на взятке в полмиллиона (!!) долларов", - сообщает Центр противодействия коррупции.

"Это слова классического чиновника, которому есть что скрывать: миллионные доходы, квартиры площадью 363 квадратов, автомобили Maybach, Land Rover, Mercedes и BMW, 38 миллионов в виде взносов в целом конгломерате фирм (bit.ly/2cqdt3r). Государственного деятеля, который привык не обременять себя какими-то объяснениями и легко вписывать прибыль в 5 миллионов в графу "другие доходы". Это тот самый бывший член "молодой команды" Черновецкого и бизнес-партнер Мартыненко, который не стесняется светить часы стоимостью 400 тысяч евро", - говорится в сообщении организации.

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"Такие гречковские, для которых государственная служба - это прибыльный бизнес, боятся полноценного электронного декларирования как огня. Задержания этого горе-юриста на взятке - это лишнее доказательство того, что доходы и стиль жизни гречковских, чаусов, корнийцов и им подобных должны непременно быть под микроскопом у общества", - резюмирует Центр противодействия коррупции.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Департамент дел в сфере экономики ГПУ совместно с Департаментом "К" Службы безопасности украины разоблачили одного из членов Высшего совета юстиции в вымогательстве 500 тыс. долларов за незаконное влияние на судебное решение.

Позже стало известно, что речь идет о Павле Гречковском. Ему предъявлено подозрение по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (покушение на мошенничество).

Гречковский был избран на должность члена ВСЮ от адвокатского сообщества на съезде адвокатов. В 2012 году Гречковский был назначен почетным консулом Мальты в Украине.

Ранее Центр противодействия коррупции сообщил, что на рассмотрение Верховной Рады вскоре могут внести законопроект, который закроет публичный доступ к ряду важных сведений с электронных деклараций чиновников.