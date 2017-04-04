В Харькове осудили мужчину, который покусал полицейского

Приговор мужчине 23 марта принял Ленинский районный суд Харькова, как передает Depo.Харьков.

Суд установил, что вечером 21 января 2017 года злоумышленника на проспекте Льва Ландау пытались остановить правоохранители. Его подозревали в нанесении телесных повреждений другому мужчине.

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Однако на просьбу остановиться злоумышленник не реагировал и оказывал правоохранителям сопротивление – отталкивал одного из них, хватал за форму, нецензурно ругался. Позже он укусил полицейского за руку.

Успокоить мужчину удалось лишь после приезда дополнительного экипажа.

На суде обвиняемый пояснил, что оказывал сопротивление из-за того, что "был зол на сотрудников полиции, которые его остановили и пытались задержать".

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по ч. 2 ст. 342 и ч. 2 ст. 345 УК Украины и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.