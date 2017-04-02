В Одессе маршрутка врезалась в "скорую", есть пострадавшие (фото)

В Одессе в воскресенье столкнулись пассажирский микроавтобус и машина скорой помощи, в результате чего пострадали два человека. Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, около 8.00 на улице Ильфа и Петрова произошло столкновение двух автомобилей.

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Предварительно установлено, что водитель маршрутного автобуса не выбрал безопасную скорость движения, не выдержал безопасную дистанцию, вследствие чего допустил столкновение с автомобилем скорой помощи.

В результате дорожного происшествия телесные повреждения получил несовершеннолетний пассажир маршрутки и водитель скорой помощи. Пострадавших передали медикам. На месте аварии работает следователь.