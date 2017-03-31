Стоя на капоте на полном ходу: в сети появилось видео "каскадерской" кражи на трассе Киев - Ковель

Камера наблюдения на грузовике зафиксировала необычную попытку ограбления. Видеозапись опубликовали на Facebook-странице "Киев оперативный".

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В подписи к ролику указано, что его сняли на трассе Киев – Ковель в 130 километрах от столицы.

На записи с камеры, установленной над дверью позади контейнера фуры, видно, что к нему вплотную вплотную подъезжает легковушка, на капоте которой стоит мужчина. Он начинает вскрывать пломбы. Попытка ограбления срывается, когда водитель фуры немного притормаживает. Похоже, что грабителя спасло только мастерство его сообщника, который успевает вовремя среагировать и избежать ДТП.