Полиция озвучила подробности стрельбы в Днепровском районе Киева (фото)

В Киеве оперативники со стрельбой задержали четверых иностранцев, обворовывавших автомобили. Пострадавших в результате инцидента нет.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, около 15.00 в Днепровском районе оперативники заметили группу злоумышленников, которые обворовывали автомобили. Во время задержания они пытались бежать в разные стороны, поэтому оперативник сделал несколько предупредительных выстрелов из травматического оружия.

Читайте такжеВ центре Киева в результате стрельбы на глазах полицейских был ранен студент

Троих мужчин задержали на месте преступления, еще одному удалось скрыться на автомобиле. Полицейские сразу начали его поиски и задержали в Деснянском районе Киева.

Злоумышленников доставили в управление полиции. Все задержанные - граждане другого государства. С ними работают следователи.

Ранее "Киев оперативный" сообщил, что в Днепровском районе Киева произошла стрельба, один человек госпитализирован.