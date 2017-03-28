Вероятного сообщника киллера Вороненкова забрали на допрос после убийства, затем он исчез - ПС

Глава пресс-службы "Правого сектора" Артем Скоропадский прокомментировал информацию о якобы сообщнике убийцы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова боеце ПС Ярославе Левенце с позывным "Хантер".

По его словам, Левенец действительно был в рядах ДУК ПС, а в начале 2015 года он перешел в батальон "Донбасс".

Скоропадский утверждает, что супруга Левенца рассказала, что в позапрошлую пятницу, то есть за 8 дней до убийства Ярослав был задержан на вокзале, его отвезли в полицию, но отпустили.

"В день убийства депутата она говорила по телефону с Ярославом примерно в 11 утра (убийство было совершено в 11:30). По ее словам, он рассказал, что приехал в Киев по делам, что ему надо посетить прокуратуру", - говорится в сообщении главы пресс-службы ПС.

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"Я не знаю, по какому делу его вызывали, то ли по старому - времен Януковича, то ли по задержанию на вокзале, мы коротко поговорили про детей, он сказал, что любит, это был обычный нежный разговор, он сказал, что скоро приедет домой", - говорит жена Левенца.

По ее словам, когда она в день убийства вечером позвонила мужу, то у него уже был отключен телефон. Тогда она позвонила приятелю мужа, который сказал, что недавно говорил с ним, и что Левенец по телефону сказал, что он был на допросе в прокуратуре примерно в 16-17 часов по киевскому времени. Через 5-6 часов после убийства. После этого он исчез.

"Телефон у него отключен до сих пор, где он находится - никто не знает... Мы с женой Ярослава выяснили, что 23.03.2017 в 15:40 у Ярослава состоялась еще одна встреча в Киеве. Свидетели есть, есть их контакты", - написал Скоропадский.

Ранее журналистка Алена Лунькова сообщила, что убийца экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова приехал в Киев не один. По ее словам, с киллером был еще один "экс-донбассовец" Ярослав Левенец, позывной "Хантер".