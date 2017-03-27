Журналистка назвала имя вероятного сообщника убийцы Вороненкова (фото)

Убийца экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова приехал в Киев не один. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Алена Лунькова.

По ее словам, с киллером был еще один "экс-донбассовец" Ярослав Левенец, позывной "Хантер". Журналистка утверждает, что с 2012 года он находился в розыске за экономические преступления. Но "сам себя называл политзаключенным режима Януковича". При этом его "амнистии" в 2014 году помогал народный депутат Семен Семенченко.

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"После выхода из СИЗО в 2014 "Хантер" идет воевать к Семенченко в "Донбасс". Но в прошлом году его опять вызывают в суд. Мера пресечения - домашний арест с браслетом. Семенченко снова за него заступился", - говорится в сообщении Луньковой.

При этом сейчас на сайте "Комітету визволення політв’язнів" Левенец числится бойцом "Правого сектора". Также указано, что он под домашним арестом.

Напомним, Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены охранник Вороненкова и сам нападавший, который позже скончался от полученных ранений.

Президент Петр Порошенко назвал убийство Вороненкова актом государственного терроризма со стороны России. Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, роли экс-президента Виктора Януковича относительно введения в Украину российских войск.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что стрелок - гражданин Украины 1988 года рождения Павел Паршов. Он родился в Севастополе, был завербован российскими спецслужбами и якобы ему была поставлена задача внедриться в одно из подразделений ВСУ или Национальной гвардии.