Комиссия по делу аварии в "Степной" проверит системы контроля содержания метана на всех шахтах

Комиссия по расследованию причин аварии на шахте «Степная», которая входит в состав государственного предприятия «Львовугль», будет инициировать проверку на всех угольных шахтах Украины систем контроля содержания метана.

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Об этом во время брифинга, посвященного результатам работы комиссии, заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖХК Геннадий Зубко.

«Мы запишем в рекомендации создание отдельной рабочей группы из специалистов нашей комиссии и представителей профильных институтов для того, чтобы проверить работу систем УТАС (Унифицированные телекоммуникационные системы диспетчерского контроля и автоматизированного управления горными машинами и технологическими комплексами – УНИАН) на всех других шахтах угольной отрасли, а не только на предприятии «Львовуголь», - сказал он, добавив, что причиной аварии на шахте «Степная» стал высокий уровень содержания метана, что не было идентифицировано системами УТАС.

По его словам, на сегодня комиссия обнаружила проблемы с наличием необходимой разрешительной документации на шахте «Червоноградская», которая также входит в структуру «Львовугля».

Вице-премьер отметил, что комиссия вынесет на рассмотрение Кабмина ряд рекомендаций для проведения дальнейших проверок и недопущения новых аварий на угольных шахтах.

«Будут рекомендации для улучшения законодательного поля работы Государственной инспекции по вопросам труда, для того, чтобы предоставить им возможность более эффективно контролировать безопасность труда… а также те вопросы, которые связаны с невозможностью блокировать счета, которые касаются выплаты заработной платы. Это будет представлено на рассмотрение правительства», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 2 марта на шахте №10 «Степная» объединения госпредприятия «Львовуголь» произошел взрыв и обвал горной породы. Погибли 8 горняков и пострадали более 20. По предварительным данным, взрыв на шахте произошел в результате воспламенения воздушно-метановой смеси.

Для расследования причин взрыва на шахте Кабинет министров создал правительственную комиссию во главе с вице-премьером Геннадием Зубко, а также еще одну комиссию - во главе с вице-премьером Владимиром Кистионом - для оценки ситуации на всех украинских шахтах.

21 марта Зубко сообщил, что в ходе проверок были выявлены несоответствия в работе систем УТАС и проблемы с выполнением и наличием разрешительной документации. Также он сообщал, что будет инициирована проверка такой документации специалистами Государственной инспекции по вопросам труда на 300 предприятиях горнорудного комплекса.

Тогда же он заявил, что Кабмин и Львовская областная госадминистрация осуществили все выплаты в размере более 7,6 млн грн семьям погибших и пострадавшим шахтерам в результате аварии на «Степной».