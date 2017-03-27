"Хватит на всех, кто посягает на украинскую землю": Муженко оценил потери боеприпасов в Балаклее (видео)

Генштаб прокомментировал ситуацию в Балаклее. Враг нас не сломит диверсиями, заявил на своей странице в Facebook начальник ГШ ВСУ Виктор Муженко.

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"Враг нас не сломит ни диверсиями, ни специальными операциями. Боеприпасов хватит на всех, кто посягает на украинскую землю", - подчеркнул он.

По словам Муженко, ВСУ выстояли в 2014 году, выстоят и 2017-ом.

Напомним, ночью 23 марта в Балаклее в результате пожара взорвался военный арсенал. Из-за опасности были эвакуированы около 20 тысяч человек. В результате разрывов снарядов погибла одна женщина, еще около 5 жителей получили ранения.

Пожар потушили 24 марта, а вот разминирование непосредственно территории балаклейского арсенала продлится до двух месяцев.