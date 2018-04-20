Защита оружейных арсеналов: тактика вместо стратегии

В ночь со среды на четверг в Харьковской области, вблизи небольшого города Балаклея, на военном складе Министерства обороны Украины произошло ЧП – начали взрываться боеприпасы. Жителей близлежащих населенных пунктов – около 20 тысяч человек - оперативно эвакуировали. Хотя, по информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, «все взрывы происходят на технической территории арсенала, наблюдаются единичные случаи разлета осколков».

Версии происходящего озвучиваются разные. Часть из них специалисты считают абсурдом, а некоторые – не лишены здравого смысла. К примеру, по словам военного эксперта Олега Старикова, одна из версий, которая уже гуляет в Украине, что российское ГРУ внедрило в число военнослужащих украинского арсенала свою агентуру, и эти агенты-де провели диверсию – «бред сивой кобылы». «В таких маленьких городках, как Балаклея, все друг друга знают. Появление «агентов» не осталось бы незамеченным», - говорит он.

Что касается, например, версии о попытке скрыть пожаром воровство на складах боеприпасов, то Стариков убежден, что проверить ее, как и другие, все же стоит.

По словам содиректора программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексея Мельника, сегодня нельзя исключать ни версии диверсий, ни другие возможные версии причин взрывов, которые, к тому же, имели место на складах задолго до войны. «Хотя я больше всего все-таки склоняюсь к той, которую озвучил Матиос (по словам главного военного прокурора, основной версией остается диверсия, поскольку, согласно результатам первого опроса свидетелей, перед пожаром на складе был слышен гул беспилотника, потом начались взрывы, - УНИАН), поскольку несколько месяцев назад уже была попытка поджога этих складов», - рассказал он.

«Помните, склад взорвался в Сватово (в ноябре 2015 года, - УНИАН)? Тогда тоже говорили, что был беспилотник. Прошло два года, и за это время командование должно было принять меры, связанные с охраной как воздушного пространства над складами, к примеру, с помощью специальных технических средств, благодаря которым можно фиксировать, когда летит беспилотник, так и со специальным обучением часовых… Как я понимаю сейчас, этого никто не сделал», - добавляет Олег Стариков.

По словам Алексея Мельника, к сожалению, новые технологии, а также площади украинских территорий, которые потенциально могут подвергаться нападению, не позволяют говорить о возможности обеспечить стопроцентную безопасность, в том числе, таких объектов, как склады вооружения. «Нужно понимать, что обеспечить полную безопасность невозможно. Разве что, если все боеприпасы спрятать в какие-то бетонированные бункеры или подземные хранилища. И то, наверное, это будет не 100%, но близко к этому», - считает он.

Эксперт отмечает, что определенные меры в Украине уже приняты, живучесть арсеналов поддерживается во всех бюджетах, и «определенные мероприятия» по их охране проводятся постоянно. Однако с каждым днем продолжающегося конфликта все становится гораздо серьезней, чем раньше.

Такого мнения придерживается и экс-руководитель Главного управления разведки, экс-замглавы СБУ Александр Скипальский. По его словам, следует более фундаментально подходить к ситуации, в которой сегодня находится Украина: «Украина находится в состоянии войны, и власть, и народ должны это осознавать. Мы, профессионалы с опытом, устали уже подчеркивать, что Украина воюет с очень опасным врагом, и вопрос противодиверсионной борьбы – это вопрос номер один. Еще один вопрос номер один – вопрос постановки страны на рельсы обороны. К сожалению, в правительстве нет ни одного профессионала в военной сфере (как стратегического, так и специалиста военно-промышленного комплекса). И на это никто не обращает внимания».

Что касается конкретной ситуации в Балаклее, Скипальский обращает внимание, что реальное состояние того или иного объекта (особенно, если арсенал находится очень близко от линии соприкосновения сторон), порядок его охраны, обязательно изучаются врагом. И украинские специалисты должны отследить такую заинтересованность еще на стадии изучения, не допуская диверсии. «Военная контрразведка информировала руководство этого арсенала о проблемах, которые там есть, в феврале текущего года», - напомнил он.

«Однако система охраны и безопасности хромают», - подчеркнул эксперт.

Собственно, по его мнению, комплекс проблем – само по себе размещение объекта в опасном регионе, низкая скорость реакции на потенциальные угрозы, кадровая политика власти в Харьковской области – заставляет задуматься, что Украина может быть уязвима по всей линии соприкосновения по таким же критериям. «Нам нужно фундаментально все это пересматривать», - считает Скипальский.

В этой связи, по его словам, обсуждая версии, важно не забыть о главном – не заговорить ситуацию, а сделать все, чтобы повторения подобного сценария не было в других городах и арсеналах. «Профессионалы обязаны проявить бдительность и в десятки раз усилить охрану наших объектов. Хотим мы не хотим, пока Украина в огне, вопрос риска проявления террористических и диверсионных актов со стороны наших врагов будет очень высокая», - убежден эксперт.

Военный эксперт Олег Стариков соглашается с ним лишь частично. По его мнению, не следует сеять панику и говорить, что подобная угроза существует для всех украинских территорий. «Да, в данном случае, это, действительно, провал… Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо усиление кадровой вертикали военной контрразведки. Я бы снял и заменил всю вертикаль. А если «виноватым» сделают какого-то «дядю Васю» из местных или конкретного оперативного работника арсенала – это будет неправильно и система не поменяется», - подчеркнул он.

Эксперт убежден, что одна из самых больших проблем – арсеналы и воинские склады чаще всего охраняют не военнослужащие, которые несут караульную службу, а «дяди Васи» - 70-летние дядечки, которые раньше работали на арсенале, теперь ушли на пенсию и охраняют. «Представьте уровень такой охраны?», - говорит он.

По его словам, в данном случае, стоит обратить внимание на то, что не сработали, в первую очередь, система военной контрразведки, система СБУ и система АТО. «Мы должны понять, что есть внешняя охрана, а есть создание режимных и контрразведывательных мер. Это значит, что командование создает режимные и административные меры, а органы военной контрразведки и СБУ - систему контрразведывательных мер, которые работают на выявление фактов проявления интересов к оружию, боеприпасам, и проникновение на охраняемый объект. Что произошло в данном случае? Система, которая создана военной контрразведкой и территориальными подразделениями СБУ в зоне, которая прилегает к зоне АТО – не сработала», - отметил он.

Таким образом, из ситуации в Балаклее можно сделать два вывода. Первый - власти, как зимой в Авдеевке, оперативно отреагировали на ЧП, качественно организовав эвакуацию населения. Второй – к сожалению, на четвертом году войны силовые ведомства все еще борются с последствиями диверсий, а не стопроцентно предупреждают их на стратегических объектах (вблизи границы с агрессором).

Ирина Шевченко, Татьяна Урбанская