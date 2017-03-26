Появились фото и видео с места падения вертолета под Краматорском

20:10, 26 марта 2017
Происшествия
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По одной из версий, вертолет упал в результате столкновения с линией электропередач.

Фото novosti.dn.ua

В воскресенье, 26 марта, под Краматорском упал военный вертолет. По предварительной информации пятеро человек погибли. Это трое членов экипажа и два пассажира.

«Общественное ТВ Донбасса» опубликовало краткое видео с места крушения.

По одной из версий, вертолет упал в результате столкновения с линией электропередач.

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Новость в сюжете: Падение вертолета под Краматорском
Теги: #авиакатастрофа#вертолет#Краматорск