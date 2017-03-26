Появились фото и видео с места падения вертолета под Краматорском
20:10, 26 марта 2017Происшествия
15247 1
По одной из версий, вертолет упал в результате столкновения с линией электропередач.
Вблизи Краматорска разбился военный вертолет / Фото novosti.dn.ua
В воскресенье, 26 марта, под Краматорском упал военный вертолет. По предварительной информации пятеро человек погибли. Это трое членов экипажа и два пассажира.
«Общественное ТВ Донбасса» опубликовало краткое видео с места крушения.
По одной из версий, вертолет упал в результате столкновения с линией электропередач.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Падение вертолета под Краматорском