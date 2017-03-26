В крушении вертолета вблизи Краматорска, по предварительной информации, погибли пять человек

18:45, 26 марта 2017
Происшествия
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По словам спикер МОУ по вопросам АТО Александра Мотузяника, речь идет о трех членах экипажа и двух пассажирах.

Вблизи Краматорска разбился военный вертолет Ми-2 / Фото УНИАН

В результате крушения вертолета Ми-2 вблизи Краматорска, предварительно, погибли пять человек.

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Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил спикер МОУ по вопросам АТО Александр Мотузяник. 

Авария произошла после 15:00.

"По предварительной информации, имеем 5 погибших. Это трое членов экипажа и два пассажира", - сказал он.

По его словам, на месте сейчас работают спасатели и офицеры штаба АТО.

Напомним, что 26 марта вблизи Краматорска разбился военный вертолет Ми-2. По одной из версий, вертолет упал в результате столкновения с линией электропередач.

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Новость в сюжете: Падение вертолета под Краматорском
Теги: #авиакатастрофа#вертолет#Ми-2