В крушении вертолета вблизи Краматорска, по предварительной информации, погибли пять человек

В результате крушения вертолета Ми-2 вблизи Краматорска, предварительно, погибли пять человек.

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Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил спикер МОУ по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Авария произошла после 15:00.

"По предварительной информации, имеем 5 погибших. Это трое членов экипажа и два пассажира", - сказал он.

По его словам, на месте сейчас работают спасатели и офицеры штаба АТО.

Напомним, что 26 марта вблизи Краматорска разбился военный вертолет Ми-2. По одной из версий, вертолет упал в результате столкновения с линией электропередач.