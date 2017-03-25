В Одессе в шахте неизвестного назначения обнаружен труп мужчины

В Одессе в шахте неизвестного назначения сегодня обнаружен труп мужчины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 25 марта в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Малиновском районе города, на улице Бабеля, в шахте неизвестного назначения находится погибший мужчина.

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К месту вызова прибыло пожарно-спасательное отделение, которое обнаружило на глубине 25 метров труп.

Подразделения ГСЧС извлекли тело из шахты. В операции было задействовано 2 единицы техники и 9 спасателей.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшего, а также обстоятельства случившегося и происхождение шахты. Решается вопрос об открытии уголовного производства.