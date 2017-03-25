На территории военного арсенала в Балаклее продолжаются взрывы - ГСЧС

На технической территории военного арсенала в Балаклее Харьковской области наблюдаются взрывы разной интенсивности (примерно 1 взрыв на 5 минут).

Об этом сообщает ГСЧС согласно данным на 20:00.

Газоснабжения в городе Балаклея отключено. Временно приостановлено движение транспорта по железнодорожной станции Балаклея и организовано по резервной схеме.

В прилегающих к месту чрезвычайной ситуации районах запрещено движение автомобильного транспорта. Нацполиция установила 14 блокпостов для отвода автотранспорта на подъездах к зоне эвакуации.

Для поддержания правопорядка в районе происшествия, недопущения возможных случаев мародерства подразделениями Нацгвардии организована работа 16 пеших патрулей (50 военнослужащих), 2 подвижных патруля на тяжелой технике; подразделениями Службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины 7 пеших патрулей и 2 подвижных экипажи.

Закрыто воздушное пространство на расстоянии 40 км от места происшествия.

По информации Минздрава ранены 3 человека и 1 человек погиб. Еще два человека получили порезы при разборе завалов дома.

Как сообщал УНИАН, пожар на артскладах вблизи Балаклеи вспыхнул в ночь на 23 марта. СБУ квалифицировала взрывы как диверсию. По словам главного военного прокурор Анатолия Матиоса, среди версий возникновения пожара рассматривают и служебную халатность. Президент Украины Петр Порошенко дал поручение МИД, Минобороны и ГСЧС «привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее». По состоянию на вечер 24 марта пожар на военном арсенале в Балаклее полностью потушили, происходит ликвидация его последствий. По данным Минобороны, разминирование территории военного арсенала в Балаклее может длиться до двух месяцев.