Ситуация в Балаклее: число пострадавших увеличилось до 5 человек

Число пострадавших от взрывов на складах с оружием в Балаклее Харьковской обл. увеличилось до 5, в частности, стало известно о пострадавшей женщине.

Об этом сообщила заместитель начальника управления здравоохранения Харьковской областной государственной администрации Галина Сироштан, передает "112 Украина".

"Она находится в областной клинической больнице. Вчера она была прооперирована. На сегодняшний день состояние ее улучшилось. Она абсолютно адекватна, получает бесплатное лечение в полном объеме, проведено дополнительное обследование, угрозы жизни нет", - рассказала Сироштан.

По ее словам, по состоянию на 16:00 пострадали 5 человек, из них 3-е - в стационаре.

Кроме того, в пятницу была доставлена в больницу скорой помощи 78-летняя женщина, у которой обнаружена черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, а также переломы правого бедра и перелом правой конечности.

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"Кроме этого есть женщина 88 лет, у которой рана щеки, она госпитализирована бригадой экстренной медицинской помощи в областную клиническую больницу. Два человека, 41 и 45 лет, обратились уже вследствие травмы верхних конечностей, которые получили при уборке разбитого стекла на территории", - сообщила Сироштан.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории военного арсенала Минобороны в Балаклее полностью погасили, происходит ликвидация его последствий.

По данным ГСЧС, из Балаклеи и 9 близлежащих населенных пунктов, которые расположены в опасной 10-километровой зоне, были эвакуированы около 20 тысяч человек.