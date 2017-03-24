Воинскую часть в Балаклее начали разминировать, ситуация "вполне" контролируемая - Минобороны

На территории воинской части в Балаклее, где накануне начался пожар с последующей детонацией боеприпасов, работает несколько групп по разминированию. Об этом спикер оперативного пресс-центра Министерства обороны Украины в Балаклее Виталий Саранцев сообщил в эфире телеканала «112 Украина».

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«Сейчас ситуация на арсенале уже вполне контролируемая. Интенсивность взрывов значительно снизилась, и взрывы сейчас редкие, и уже нет той разрушительной силы, которая была вчера. Они сейчас не приводят к разрушениям или к разлету боеприпасов. Сейчас на технической территории арсенала работает несколько единиц военной техники, которые занимаются окончательной локализацией участков, которые были поражены огнем. Также на территории воинской части и военного городка работает несколько групп разминирования», - сказал он.

Саранцев также выразил надежду, что в ближайшее время будут локализованы все очаги возгорания.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее на территории военного арсенала Минобороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Жертв среди военнослужащих не было, но осколочное ранение получила 54-летняя женщина, которую госпитализировали. Сегодня председатель ГСЧС Николай Чечеткин сообщил, что под разрушенными конструкциями дома в Балаклее найдено тело погибшей женщины.

Также сегодня стало известно, что в больницу доставлена с ушибом головного мозга и травмами конечностей 78-летняя женщина, которая пострадала в результате взрывов на арсенале в Балаклее.